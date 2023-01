Wiener Philharmoniker Neujahrskonzert unter der Leitung von Welser-Möst

Franz Welser-Möst dirigiert erneut das Neujahrskonzert Foto: WIENER PHILHARMONIKER

I m Goldenen Saal des Wiener Musikvereins wird am Sonntag das neue Jahr wieder festlich-musikalisch eingeläutet: Franz Welser-Möst führt zum dritten Mal in seiner Karriere die Wiener Philharmoniker durch das traditionelle Neujahrskonzert aus dem Klassiktempel der Bundeshauptstadt. Und auch 2023 wird das musikalische Großereignis wieder in fast 100 Ländern der Welt zu sehen sein - dank der ORF-Übertragung mit 15 Kameras.