Infektionen Wiener Polizei bildet Jagdhunde gegen Schweinepest aus

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Pröll und Innenminister Karner bei Präsentation der Jagdhunde Foto: APA/EVA MANHART

Werbung

D ie Wiener Polizei bildet ab April gemeinsam mit dem Niederösterreichischen Landesjagdverband neun Kadaverspürhunde aus. So soll eine mögliche Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Österreich verhindert werden. "Sie steht vor den Türen Österreichs", sagte der niederösterreichische Landesjägermeister Josef Pröll auf einem Medientermin im Bundes-Polizeidiensthundezentrum in Wien-Strebersdorf. Am Wochenende fiel der Startschuss für das österreichweite Pilotprojekt.