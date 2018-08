Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurde der Bub aus Afghanistan mit fünf Gramm Marihuana aufgegriffen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Bei der Schwerpunktaktion wurden sieben Suchtgifthändler im Alter von 20 bis 31 Jahren aus dem Verkehr gezogen. Die Einsätze erfolgten in der Wiener Innenstadt, in der Leopoldstadt, in der Josefstadt und in Alsergrund. Neben Marihuana wurden Kokain, Ecstasy und Bargeld sichergestellt.