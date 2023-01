Wien Wienerin durch Böller in Stiegenhaus verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Frau erleidet Schnittverletzungen und Knalltrauma Foto: APA/dpa

A m zweiten Tag in Folge sind durch Böller schwere Beschädigungen von Wiener Wohnhäusern verzeichnet worden. Nachdem am Freitag ein 36-jähriger Mann in Penzing einen Knallkörper aus dem Fenster schmiss und dabei zahlreiche Scheiben zu Bruch gingen, kam es am Samstag erneut zu einer gefährlichen Detonation. Ein Böller dürfte am Gang eines Wohnhauses in Alsergrund gezündet worden sein, eine Bewohnerin erlitt laut Polizei Schnittverletzungen und ein Knalltrauma.