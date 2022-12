Wirtschaft Wifo-Chef Felbermayr für Konjunktur zuversichtlich

AN APA / NÖN.at

Gabriel Felbermayr blickt optimistisch ins neue Jahr Foto: APA (Archiv)

M it höheren Realeinkommen der österreichischen Bevölkerung in den kommenden 2 Jahren begründet Gabriel Felbermayr seine Zuversicht, dass die Konjunktur wieder anspringe. Der Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) führt dies auf die hohen Lohnabschlüssen, die Auswirkungen der ökosozialen Steuerreform sowie die Abschaffung der kalten Progression zurück, die den Konsum unterstützen würden, sagte Felbermayr in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".