Verkehrszwischenfall Wilde Verfolgungsjagd durch Wien mit über 120 km/h

Ein unter Drogen stehender Pkw-Lenker machte Wien unsicher Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

E in durch Drogen beeinträchtigter Mann ohne Führerschein hat sich Freitagabend in Wien eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Einige Passanten konnten sich nur durch beherzte Sprünge zur Seite retten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Raserei führte den 24-Jährigen durch mehrere Wiener Bezirke bis er nach einer Kollision mit einem geparkten Auto schließlich festgenommen werden konnte.