"Wir haben diese Wahl gewonnen", sagte Trump in der Nacht auf Mittwoch im Weißen Haus, obwohl der Ausgang der Wahl in mehreren wichtigen Bundesstaaten noch offen ist. Das Wahlkampfteam von Herausforderer Joe Biden kritisierte Trumps Aussagen scharf.

Nach bisherigem Stand sind auf Trump 213 Wahlleute entfallen und auf Biden 224. "Ehrlich gesagt, haben wir gewonnen", sagte er vor Anhängern im Weißen Haus - obwohl aus vielen wichtigen Bundesstaaten noch keine endgültigen Ergebnisse vorlagen. Erforderlich für den Wahlsieg sind mindestens 270 Wahlleute.

Der Amtsinhaber sprach von angeblichem "Betrug an der Nation" und "am amerikanischen Volk" bei der Wahl und fügte hinzu: "Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet." Vermutlich bezog sich Trump damit auf die nach wie vor laufende Auszählung zahlreicher Briefwahlstimmen.

Das Team von Biden wies die Aussagen von Trump zu einem möglichen Stopp der Stimmenauszählungen bei der US-Wahl als "skandalös" und "beispiellos" zurück. Die Rechtsexperten des demokratischen Herausforderers seien aber für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet, erklärte das Wahlkampfteam von Biden am Mittwoch.

In manchen Bundesstaaten - unter anderem im besonders umkämpften Pennsylvania - werden Briefwahlstimmen mit Poststempel vom Wahltag auch dann angenommen, wenn sie einige Tage nach der Wahl bei den Behörden eingehen. Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder angeblichen Betrug bei den Briefwahlen angeprangert, obwohl Experten und Behördenvertreter entschieden widersprechen.

Wegen der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr besonders viele Bürger auf die Möglichkeit der Briefwahl zurückgegriffen - vor allem aber Anhänger der Demokratischen Partei des Trump-Herausforderers Joe Biden.

Obwohl sich Amtsinhaber Donald Trump zum Sieger erklärte, waren in vielen Staaten Hunderttausende möglicherweise entscheidende Stimmen noch nicht ausgezählt. Aus großen Städten in den noch offenen Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania haben Journalisten beim Kurznachrichtendienst Twitter gemeldet, dass erst nach der Nacht weiter gezählt würde.

Die EU-Kommission brachten am Mittwoch ihr Vertrauen in die amerikanischen Wahlbehörden zum Ausdruck. "Wir vertrauen darauf, dass es fristgerecht ein Ergebnis geben wird", sagte ein Sprecher der EU-Behörde in Brüssel. In den Vereinigten Staaten sei ein "demokratischer Prozess" am Laufen. "Wir halten uns an das, was die Behörden sagen, und das sollten alle tun", so der Kommissionssprecher.

Beim Fernsehsender Fox sagte ein Statistiker, dass er nicht mehr in der Nacht mit einem Ergebnis aus Georgia, Michigan, Wisconsin oder Pennsylvania rechne. In Pittsburgh und dem Rest von Allegheny County in Pennsylvania wollen sich Wahlhelfer wieder ab 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) treffen. Aus Philadelphia hatte es Meldungen gegeben, wonach dort von 9.00 Uhr an wieder Ergebnisse verkündet werden könnten. Auch in Atlanta im Bundesstaat Georgia sollte es erst am Morgen weitergehen.

In einigen Staaten der USA darf erst am Wahltag mit der Auswertung der Briefwahlstimmen begonnen werden, das führt zu den Verzögerungen. Teils ist dabei der Abgleich von Unterschriften mit Wählerverzeichnissen vorgeschrieben. In einigen weiteren Staaten werden außerdem auch noch Stimmen ausgezählt, die einige Tage nach der Wahl eingehen. Hier zählt dann der Poststempel, der spätestens vom Wahltag stammen muss. Die Wahlleiter mehrerer Staaten im Mittleren Westen hatten im Vorfeld angekündigt, dass die korrekte Auszählung einige Tage dauern könnte. Offen waren auch noch die endgültigen Ergebnisse aus North Carolina.

Zuletzt hatten sich in der Früh aber positive Zeichen für Joe Biden gemehrt. Erwartungsgemäß gewann Biden im US-Bundesstaat Maine gewonnen, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmenauszählungen meldete. AP zufolge gewann Biden mindestens drei Wahlleute. Im 2. Distrikt war das Rennen noch nicht entschieden.

Biden gelang nicht der von einigen Experten prognostizierte Erdrutschsieg - die Entscheidung läuft stattdessen nun auf die Staaten des Mittleren Westens hinaus. Wegen der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr schwierig, den Auszählungsstand während der Wahlnacht einzuschätzen. Viele Biden-Anhänger hatten erklärt, per Briefwahl abstimmen zu wollen. Wähler von Präsident Trump wollten eher am Wahltag ihr Votum abgeben. Die Bundesstaaten haben unterschiedliche Methoden dafür, wann sie welche Stimmen auszählen, so dass große Umschwünge im Laufe der Wahlnacht möglich sind.

Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa gratulierte Trump als erster Regierungschef in der EU zu seinem Sieg. "Es ist ziemlich klar, dass die Amerikaner @realDonaldTrump @Mike_Pence für #4moreyears (vier weitere Jahre, Anm.) gewählt haben", schrieb Jansa am Mittwoch auf Twitter. "Je mehr Verzögerungen und die #MSM (Main-Stream-Medien, Anm.) Fakten leugnen, desto größer der endgültige Triumph für #POTUS (President of the United States, Anm.). Herzliche Glückwünsche", so Jansa weiter. Der konservative Premier hatte bereits in der Vergangenheit Trump lautstark unterstützt.

Der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Andreas Schieder, kritisierte Jansa für diese Äußerung scharf. Es sei das eine, wenn Trump mutwillig das Wahlergebnis beeinflussen wolle, so Schieder am Mittwoch. "Wenn Jansa ein solch antidemokratisches Vorgehen bestärkt, zeigt das, wie präsent auch mitten in der EU autoritäre Tendenzen sind. Es müssen noch zigtausende Stimmzettel ausgezählt werden, aber aus einem kurzsichtigen Geltungsbedürfnis heraus stellt sich Jansa auf die Seite von Trump. Das ist zugleich peinlich und gefährlich", warnte Schieder.

"Große Sorgen in ganz Europa" müsse man sich nach Ansicht der NEOS angesichts der Rede von Trump machen. "Trump erklärt sich zum Wahlsieger, während noch Stimmen ausgezählt werden. Das sollte in einem entwickelten Rechtsstaat undenkbar sein", so Außenpolitik-Sprecher Helmut Brandstätter am Mittwoch in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Mit seiner Forderung nach einem Stopp der laufenden Auszählung stelle Trump die rechtlichen Grundsätze einer Demokratie in Frage.