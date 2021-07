Berrettini wie Kerber und Gauff im Achtelfinale .

Geheimfavorit Matteo Berrettini hat am Samstag mit einem glatten 6:4,6:4,6:4 über den Slowenen Aljaz Bedene sicher das Wimbledon-Achtelfinale erreicht. Der als Nummer 7 gesetzte Italiener, der sich mit dem Titel im Queen's Club prächtig für das dritte Tennis-Major-Turnier aufgewärmt hatte, steht damit zum zweiten Mal in London in der Runde der letzten 16. Neben ihm ist mit Lorenzo Sonego (ITA-23) ein Landsmann in diesem Kreis, Sonego besiegte James Duckworth (AUS) klar.