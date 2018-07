Titelverteidigerin Muguruza in zweiter Runde .

Wie am Vortag ihr männliches Pendant Roger Federer ist am Dienstag Garbine Muguruza als Titelverteidigerin souverän in die zweite Runde des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon eingezogen. Die als Nummer drei gesetzte Spanierin besiegte in ihrem Auftakt-Einzel die Britin Naomi Broady 6:2,7:5 und trifft als nächstes auf die Belgierin Alison van Uytvanck oder die Slowenin Polona Hercog.