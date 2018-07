Kerber peilt Rückkehr auf Platz eins an .

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hofft auch auf eine Rückkehr auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste. "Natürlich wäre es schön. Ich werde alles dafür tun, dass ich in den nächsten Turnieren gut spiele", sagte die Deutsche am Dienstag in Stuttgart, schränkte aber auch ein: "Es ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt morgen haben muss."