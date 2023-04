Wintersaison 2022/23 Vbg. Alpinpolizei bearbeitete mehr Ski- und Lawinenunfälle

Alpinpolizei Vorarlberg zieht Bilanz über Wintersaison 2022/23 Foto: APA

D ie Vorarlberger Alpinpolizei verzeichnete in der ablaufenden Wintersaison eine Zunahme von Unfällen im organisierten Skiraum, dazu kam eine Verdoppelung der Lawinenabgänge. Rainer Fitz, Leiter der Alpinpolizei, sprach am Donnerstag von einer "ereignisreichen" Saison. Die bearbeiteten Pisten- und Skiroutenunfälle nahmen um 17 Prozent zu. Hanno Waibel, Ausbildungsleiter der Alpinpolizei, beobachtete bei Lawinen, dass viele "bewusst ein hohes Risiko in Kauf nehmen".