Alpin-Team und Stadlober kämpfen am Olympia-Schlusstag um Medaillen

Am Schlusstag der Olympischen Winterspiele in Peking können das ÖSV-Alpinteam und Skilangläuferin Teresa Stadlober die tolle rot-weiß-rote Ausbeute von bisher sechs Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen noch weiter ausbauen. Im Mixed-Team-Parallelbewerb, der wegen starken Winds von Samstag auf Sonntag (2:00 Uhr MEZ) verschoben wurde, hofft Johannes Strolz nach Gold in der Kombination und Silber im Slalom auf eine dritte Medaille.

