Der Salzburger wurde in dem Bewerb bei wechselnden Windbedingungen mit 122 m Dritter, insgesamt fünf Schützlinge von ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder landeten unter den ersten 16. Nicht dabei ist im Einzelbewerb am Sonntag Michael Hayböck (100.0), der als 59. ausschied.

Bester des Tages war der Deutsche Karl Geiger (133 m) vor dem Schweizer Kilian Peier (125,5) und Huber. Als weitere Österreicher folgten Philipp Aschenwald (119,5) als Zehnter, Jan Hörl (127) als 12., Gregor Schlierenzauer (119,5) als 13. ex aequo mit Weltmeister Markus Eisenbichler (GER/120,5) und Stefan Kraft (113,5) mit starkem Rückenwind als 16. Am Samstag folgt zunächst ein Teambewerb (16.00 Uhr/live ORF 1). Der vierfache Olympiasieger Simon Ammann (SUI) ist in Polen nicht mit dabei.

ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder nominierte für den Teambewerb das Quartett Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Jan Hörl und Stefan Kraft. Schlierenzauer startet damit erst am Sonntag in der Einzelkonkurrenz in die Saison.