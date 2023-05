Wintersport Klare Siege für USA und Kanada bei Eishockey-WM

Die Amerikaner bezwangen Ungarn mit 7:1

D ie USA und Kanada haben am Sonntag bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland deutliche Siege eingefahren. Die US-Amerikaner, die schon zum Auftakt Titelverteidiger Finnland mit 4:1 bezwungen hatten, kamen in Tampere in der Österreich-Gruppe A zu einem 7:1 (2:1,2:0,3:0) gegen Ungarn. Die "Ahornblätter" verbuchten in Pool B in Riga beim 5:2 (0:1,3:0,2:1) gegen Slowenien ebenfalls ihren zweiten Sieg im zweiten Match.