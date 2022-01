Kombinierer Lamparter in Val di Fiemme Weltcup-Zweiter

Samstag-Sieger Johannes Lamparter hat im zweiten Einzelbewerb der männlichen Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme den ausgezeichneten zweiten Rang belegt. Der Doppel-Weltmeister war am Sonntag als Dritter in die Loipe gegangen und hatte lange geführt. Er musste sich aber dem Deutschen Vinzenz Geiger um fünf Sekunden beugen und rettete Rang zwei im Zielsprint vor Einzel-Olympiasieger Johannes Rydzek (GER) um 0,7 Sekunden. Zweitbester ÖSV-Mann wurde Lukas Greiderer als 14.