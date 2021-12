ÖSV vermeldet Zuschauer-Kapazitäten für kommende Events

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Freitag die Zuschauer-Obergrenzen für die anstehenden Wintersport-Topevents in Österreich vermeldet. Demnach sind beim Vierschanzentournee-Springen in Innsbruck am 4. Jänner 4.000 Fans zugelassen, die Qualifikation geht ohne Publikum über die Bühne. Beim Tournee-Finale am 6. Jänner in Bischofshofen dürfen so wie drei Tage später beim Weltcup am selben Ort jeweils etwa 3.500 Personen die Drehkreuze passieren, in der Quali rund 1.000.