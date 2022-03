Paralympics: Gloggnitzer Johannes Aigner holte Goldmedaille

Österreich ist bei den XIII. Paralympics in Peking ein Sensationsstart gelungen. Johannes Aigner holte am Samstag in der Abfahrt in Yanqing die Goldmedaille, wenig später legte Markus Salcher in seiner Klasse mit Silber nach. Für den sehbehinderten Aigner war es bei der ersten Paralympics-Teilnahme die erste Medaille und die gleich in Gold.

