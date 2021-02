Nico Gleirscher gewann im Natureiskanal nach Halbzeitführung bei schwierigen Warmwetterbedingungen 0,060 Sekunden vor Langenhan. Saisondominator Loch hatte 0,074 Sekunden Rückstand auf Gleirscher, der in der dieser Saison als Zweiter in Winterberg seinen ersten Podestplatz geholt hatte. Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl landete als zweitbester Österreicher an der siebente Stelle. David Gleirscher stürzte im zweiten Lauf, der WM-Dritte fuhr danach als 32. noch ins Ziel.

Steu/Koller holten nach den bereits zuvor fixierten Erfolgen im Gesamt- und Sprintweltcup auch noch die kleine Kugel in der klassischen Disziplin, weil die deutschen Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken nur Vierte wurden. "Das war eine richtig coole Saison, wir freuen uns riesig", betonte Steu. Für einen besseren Platz in St. Moritz sei der Start zu langsam gewesen, erklärten die vierfachen Saisonsieger. Man habe sich auf dieser Bahn von Beginn an schwer getan.

Der Sieg ging erstmals an die Letten Martins Bots/Roberts Plume vor ihren Landsmännern Juris Sics/Andris Sics. Dritte wurden die Südtiroler Ludwig Rieder/Patrick Rastner.