Vierter Weltcupsieg für Rodlerin Egle in Sigulda

Madeleine Egle hat am Sonntag ihren bereits vierten Weltcupsieg in dieser Saison gefeiert. Die Tirolerin gewann nach der Olympia-Generalprobe in Yanqing sowie in Altenberg und dem Sprint in Innsbruck nun auch in Sigulda und liegt damit in der Gesamtwertung an der zweiten Stelle. 87 Punkte fehlen auf die Deutsche Julia Taubitz, die am Sonntag 0,18 Sekunden hinter Egle Zweite wurde. Mit Lisa Schulte sorgte eine zweite Österreicherin als Siebente für ein starkes Ergebnis.