OMV fährt Rekordgewinn ein und erhöht Dividende

Der heimische Erdöl- und Gaskonzern OMV hat 2021 einen kräftigen Gewinnsprung geschafft und will deshalb die Dividende für seine Aktionäre um 24 Prozent auf 2,30 Euro je Aktie erhöhen. Das für die Branche maßgebliche CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg von 1,69 auf 5,96 Mrd. Euro, der Periodenüberschuss wurde auf 2,8 Mrd. Euro fast verdoppelt, teilte die OMV am Donnerstag in der Früh mit. Der Umsatz wurde auf mehr als 35,56 Mrd. Euro mehr als verdoppelt.