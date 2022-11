Wirtschaftsbund Gagenwirbel in der Steiermark ohne Folgen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gutes Gehalt in steirischer Wirtschaftskammer Foto: APA/dpa-Zentralbild

D er steirische Wirtschaftsbund hat seinen Obmann Josef Herk - er ist auch Wirtschaftskammerpräsident im Bundesland - in einer Sitzung am Samstag im Amt bestätigt. Der Beschluss fiel einstimmig, teilte der Wirtschaftsbund am Abend mit. Herk war wegen seiner verschiedenen Bezüge seitens Wirtschaftsbund und Kammer in die Kritik geraten. Am Freitag hatte er sich für die "entstandene Optik" entschuldigt, Kommunikationsfehler eingestanden und Transparenz versprochen.