Werbung

Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache gegen 4.45 Uhr aus. Als die Feuerwehrleute am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Die umliegenden Häuser und auch ein Hotel wurden evakuiert. Die Lösch- und Aufräumarbeiten waren am Sonntagvormittag noch im Gang, die Ortsdurchfahrt durch Pfunds war deshalb gesperrt.