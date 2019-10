"Es braucht diese zwei Meilensteine, damit wir die Menschen begeistern", sagte Mahrer dem Magazin "trend". In erster Linie wäre das Projekt Aufgabe der nächsten Regierung. Mit den Groß-Events will Mahrer "eine Art Marcel-Hirscher-Effekt erzeugen, der den Nationalstolz weckt, indem wir zeigen, dass wir nicht nur im Ski-Weltcup Spitze sind, sondern auch Vorreiter bei Umwelttechnologien", zitierte der "trend". Vor allem eine Expo soll der österreichischen Wirtschaft die Gelegenheit bieten, Green Tech zu präsentieren. "Wir haben Technologien, die andere nicht haben, und wollen die Welt einladen, sich das bei uns anzuschauen", sagte Mahrer. Er würde sich wünschen, dass in Regierungsverhandlungen zumindest Machbarkeitsstudien für beide Ereignisse vereinbart werden.