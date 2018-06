Beim 5:2 am Samstag trafen Eden Hazard (6./Foulelfmeter, 51.) und Romelu Lukaku (16.,45.+3) in Moskau doppelt. Sollte Panama gegen England am Sonntag (14.00 Uhr) nicht gewinnen, stünden die "Roten Teufel" in der Gruppe F bereits vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger fest.

Der eingewechselte Michy Batshuayi fixierte in der 90. Minute den Endstand. Für die Nordafrikaner, die nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen haben, trafen Dylan Bronn (18.) sowie Wahbi Khazri (93.).