WM-"Blech" für Segelduo Vadlau/Mähr vor Den Haag

"Wir sind etwas zwiegespalten: Einerseits sind wir super happy, weil wir den Olympia-Quotenplatz geholt haben, andererseits tut es natürlich weh, wenn eine WM-Medaille so in Reichweite ist und du dann am Ende Vierter wirst", meinte Vadlau. Trotz Rang vier sei auch Freude da, "weil noch so viel Luft nach oben ist - und wir trotzdem schon viertbestes Team der Welt sind." In den kommenden Monaten will das Duo vermehrt im Olympia-Revier vor Marseille trainieren, den Winter über soll wieder Lanzarote zum Trainingsstützpunkt werden.