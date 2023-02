Biathlon WM-Doppelsieg für Schwedens Biathlon-Frauen, Zdouc 14.

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Hanna Öberg führ Schwedens Doppelsieg im Einzel an Foto: APA (AFP)

A uch der vierte Bewerb bei der Biathlon-WM in Oberhof hat Österreichs Biathletinnen kein Glück gebracht. Dunja Zdouc war im Einzel über 15 km als 14. beste ÖSV-Athletin, der Doppelsieg am Mittwoch ging an Schweden: Hanna Öberg triumphierte trotz eines Fehlschusses in 43:36,1 Minuten zum zweiten Mal nach 2019, diesmal 10,3 Sekunden vor ihrer fehlerfreien Landsfrau Linn Persson. Die Italienerin Lisa Vittozzi (+28 Sek./1) holte Bronze.