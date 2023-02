WM in Planica mit Pinkelnig als ÖSV-Fahnenträgerin eröffnet

Werbung

Die WM-Bewerbe in den drei Disziplinen Springen, Langlauf und Kombination gehen ab Mittwoch rund 10 km von Kranjska Gora entfernt im nordischen Zentrum von Planica in Szene. Slowenien ist erstmals Gastgeber einer WM, die unter dem Motto: "Willkommen zuhause, willkommen in Planica" steht und mit einem möglichst klimaschonenden Konzept punkten will.

Mitfavoritin Pinkelnig könnte im Laufe der bis 5. März dauernden Titelkämpfe mit insgesamt 24 Medaillenentscheidungen an den Schauplatz der Eröffnung zurückkehren. Denn dort werden beginnend mit Freitag um jeweils 20.23 Uhr auch die Medaillenübergaben stattfinden.