Stina Nilsson sicherte ihrer Mannschaft im Duell der Schlussläuferinnen mit Norwegens Superstar Therese Johaug Gold in der 4x5-km-Staffel der Damen nach 55:21,0 Minuten mit 3,1 Sekunden Vorsprung. Bronze mit bereits 2:03,8 Minuten Rückstand ging an die Russinnen. Österreich war in der Staffel nicht vertreten.