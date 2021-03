Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt steht wegen einer Oberschenkelverletzung für die beiden Partien im Wiener Happel-Stadion nicht zur Verfügung, vermeldete der ÖFB am Freitagnachmittag.

Frankfurt teilte mit, dass eine MRT-Untersuchung beim Kärntner eine kleine Faszienverletzung im linken Oberschenkel ergeben habe. Wann der 28-Jährige wieder ins Training einsteigen könne, hänge vom Heilungsverlauf ab.

Wegen der Verletzung hatte Hinteregger der Eintracht schon in den beiden Bundesligaspielen bei RB Leipzig (1:1) und gegen Union Berlin (5:2) gefehlt und auch seine Teilnahme am Match in Schottland (2:2) absagen müssen. "Mir geht's gut", teilte er via Instagram mit. "Ich hoffe, ich bin bald zurück."

Im Gegensatz zu Hinteregger stößt der von einer Corona-Infektion genesene Stefan Posch am Freitag in Wien zur Mannschaft. Ob die angeschlagenen Marcel Sabitzer (Fußblessur) und Valentino Lazaro (Oberschenkelprobleme) am Sonntag eingesetzt werden können, ist weiterhin offen.