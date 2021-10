Laimer hofft auf mehr Einsatzzeit bei Leipzig .

Konrad Laimer befindet sich vor den WM-Qualifikationsspielen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag gegen die Färöer und am darauffolgenden Dienstag gegen Dänemark in einer ungewohnten Situation. In den vergangenen Jahren war der Salzburger, sofern es seine Fitness zuließ, unumstrittener Stammspieler bei RB Leipzig, seit dem Amtsantritt von Jesse Marsch bei den Sachsen hat sich das Blatt aber gewendet.