In den weiteren Partien siegte Uruguay gegen Chile 2:1. Paraguay und Peru trennten sich 2:2. Die Corona-Krise drückt auch der WM-Qualifikation in Südamerika den Stempel auf. Mit strengen Sicherheitsmaßnahmen versuchen die Nationalmannschaften, Infizierungen ihrer Spieler zu verhindern. Argentiniens Team samt Trainerstab beispielsweise ist auf dem Verbandsgelände in Ezeiza nahe dem Flughafen von Buenos Aires kaserniert und verlässt das Gelände ausschließlich für die Qualifikationsspiele. Ecuadors Torhüter Johan Padilla wurde wenige Tage vor der Partie in Buenos Aires positiv auf das Coronavirus getestet und musste die Mannschaft verlassen. Am Dienstag trifft die Albiceleste in La Paz auf Bolivien.