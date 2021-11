Norwegen gegen Lettland 0:0 - Türkei neuer Gruppe-G-Zweiter

In der letzten Runde treffen die Skandinavier am Dienstag auswärts auf die Niederländer, die am Samstagabend mit einem Auswärtserfolg gegen Montenegro das WM-Ticket fixieren konnten. Die Türken treten in Montenegro an.

Während die Türkei gegen Gibraltar wie erwartet keine Probleme hatte, mussten die Norweger einen überraschenden und möglicherweise folgenschweren Punkteverlust hinnehmen. Ohne ihren verletzten Topstar Erling Haaland kämpften sie verbissen, aber letztlich glücklos um einen Sieg gegen leidenschaftlich verteidigende Letten.