Die EM-Dritten von 2014 unterlagen am Freitag in der Zwischenrunde in Den Haag um den Achtelfinaleinzug den als Nummer 24 gesetzten Franzosen Youssef Krou/Quincy Aye 1:2 (25,-15,-9).

Damit belegten die beiden Routiniers lediglich den geteilten 17. Rang. Das hatten auch Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig geschafft. Tobias Winter/Julian Hörl waren bereits in der Gruppenphase gescheitert.