Fußball Wöber erkämpft mit Leeds Punkt - Southampton abgestiegen

Leeds-Profi McKennie im Einsatz gegen Newcastles Joelinton Foto: APA/AFP

M ax Wöber hat mit Leeds United im Abstiegskampf der englischen Fußball-Premier-League einen Punktgewinn gegen den Tabellendritten Newcastle erkämpft. Ex-Salzburg-Profi Rasmus Kristensen traf am Samstag in der 79. Minute zum 2:2-Endstand. Das nun von Sam Allardyce betreute Team liegt als 18. aber weiterhin in der Abstiegszone, allerdings nur einen Zähler hinter Everton. Keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat Southampton nach einem 0:2 gegen Fulham.