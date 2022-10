Wörgl 15-Jähriger von zwei Buben in Tirol in Klasse verprügelt

Die beiden jugendlichen Angreifer wurden angezeigt. Foto: APA/THEMENBILD

E in 15-Jähriger ist Freitagvormittag von zwei schulfremden Buben im Alter von 13 und 15 Jahren in seiner Klasse an der Handelsakademie (HAK) in Wörgl verprügelt worden.