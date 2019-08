Afghane nach Bluttat an Stichverletzung gestorben .

Nach einer tödlichen Bluttat in Wörgl (Bezirk Kufstein) in der Nacht auf Donnerstag sind die Täter weiterhin flüchtig. Gegen Mitternacht war es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Afghanen und zehn jungen Männern unbekannter Herkunft gekommen, wobei ein 20-jähriger Afghane nach einem Messerstich in den Brustkorb seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag.