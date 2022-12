Vorsichtsmaßnahmen Wohnhaus in Dornbirn nach Sprengstofffund evakuiert

Polizei sperrte Gegend aus Sicherheitsgründen großräumig ab Foto: APA/THEMENBILD

I n Dornbirn ist am Donnerstag ein Gebäude nach dem Fund von Waffen und Sprengstoff teilweise evakuiert worden. Die Polizei und die Feuerwehr sperrten die Gegend um das mehrstöckige Wohngebäude großräumig ab. Die Bewohner des geräumten Hausteils können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück, der Einsatz werde am Freitag wohl noch den ganzen Tag beanspruchen, so ein Polizeisprecher am Nachmittag, denn die Sprengstofffachleute müssten sehr vorsichtig vorgehen.