Globaler Rettungsplan zum Mondjahr des Tigers gefordert

Die Naturschutzorganisation tritt aufgrund der so geringen Zahl wild lebender Tiger dafür ein, dass Wilderei und der illegale Handel stärker bekämpft werden müssen. Zwar verzeichnen Indien, Nepal, Bhutan, China und Russland ein erfreuliches Bestandswachstum. In Malaysia und Myanmar sinken die Populationen seit dem Jahr 2010 jedoch teils signifikant. In Laos, Vietnam und Kambodscha gelten Tiger als ausgerottet. Derzeit zählen viele Länder mit aufwendigen Monitorings ihre nationalen Bestände.

"Europa muss seinen Beitrag leisten und den illegalen Artenhandel stärker verfolgen. Auch saubere Lieferketten verringern die Zerstörung der Tropenwälder für Plantagen", sagte Georg Scattolin, Programmleiter International des WWF Österreich. Jedoch gibt es auch positive Entwicklungen, so weist die Umweltschutzorganisation auf vorbildliche regionale Schutzerfolge in Malaysia hin. Von Indigenen geleitete Anti-Wilderei-Einheiten reduzierten in den Belum Temengor-Wäldern die Schlingfallen seit 2017 um 94 Prozent. Erfolgreiche Lebensraumvernetzung in Thailand sorgt dafür, dass sich Tiger aus dem Huai Kha Khaeng-Schutzgebiet erfolgreich in benachbarte Gebiete ausbreiten. "Dem Beispiel müssen die anderen Länder folgen, damit wir diese ikonische Tierart retten. Wer Tiger schützt, schützt so viel mehr", sagt Scattolin mit Blick auf deren Bedeutung für die biologische Vielfalt.

Der Lebensraum der Tiger umfasst nur noch rund fünf Prozent ihres einst riesigen Verbreitungsgebietes in Asien. Im Vergleich zum leichten Anstieg auf etwa 3.890 frei lebende Exemplare (Schätzung aus dem Jahr 2016) gebe es laut der NGO rund 20.000 Tiger in sogenannten Tigerfarmen, bei Privatzüchtern, in Freizeitparks oder beim Zirkus.

Im letzten Tiger-Jahr 2010 bekannte sich die internationale Staatengemeinschaft auf einem Gipfel im russischen St. Petersburg zu dem Ziel, die Tiger-Bestände innerhalb von zwölf Jahren zu verdoppeln. Zu den 13 Tiger-Staaten gehören Bangladesch, Bhutan, China, Indien, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russland und Thailand. Außerdem Kambodscha, Laos und Vietnam, obwohl dort seit zehn Jahren keine wildliebenden Tiger mehr nachgewiesen wurden.