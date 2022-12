Weltcup-Slalom Yule gewann erneut Madonna-Slalom - Feller Fünfter

AN APA / NÖN.at

Strolz hat in Madonna die Chance auf ein Spitzenresultat Foto: APA/AFP

D er Schweizer Daniel Yule hat den alpinen Slalom in Madonna di Campiglio gewonnen. Der 29-Jährige siegte beim Flutlicht-Klassiker am Donnerstag bereits zum dritten Mal in seiner Karriere. Zweiter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen mit 0,08 Sekunden Rückstand, Linus Straßer aus Deutschland (+0,18) komplettierte das Podest. Die Österreicher waren mannschaftlich stark mit vier Läufern in den ersten Zehn. Manuel Feller wurde als bester ÖSV-Athlet Fünfter.