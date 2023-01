Skifahren Yule Kitzbühel-Sieger - Feller fädelt im Slalom ein

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Manuel Feller ließ sich nicht beirren Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

M anuel Feller hat den Heimsieg in Kitzbühel verpasst und einen bitteren Moment erlebt. Der Tiroler ging am Sonntag als Slalom-Halbzeitführender mit fast neun Zehntelsekunden Vorsprung auf die Strecke, fädelte jedoch ein. So ging der Sieg an den Schweizer Daniel Yule, der vor 20.000 Menschen Vorjahressieger Dave Ryding (+0,40) aus Großbritannien und dem Norweger Lucas Braathen (+0,41) auf die weiteren Plätze verwies. Bester Österreicher war Adrian Pertl (+0,72) als Neunter.