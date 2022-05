Golf Zalatoris führt bei PGA-Championship - Österreicher im Cut

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Wie üblich sind alle Augen auf Tiger Woods gerichtet Foto: APA/dpa/Reuters

D er auf der PGA-Tour noch sieglose US-Amerikaner Will Zalatoris hat sich am Freitag (Ortszeit) auf der zweiten Runde der PGA Championship der Golfer in Tulsa mit einer 65 solo in Führung gesetzt. Er liegt einen Schlag vor dem Chilenen Mito Pereira und drei vor seinem Landsmann Justin Thomas. Mit Bubba Watson ist ein weiterer US-Akteur Vierter, ihm gelang mit einer 63 die beste Runde des Tages. Bernd Wiesberger (17.) und Sepp Straka (53.) kamen ebenso weiter wie Tiger Woods.