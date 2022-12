ZAMG-Bilanz Erdbeben in Österreich verursachen 2022 nur geringe Schäden

Die schwerste Erschütterung war am 25. Februar in St. Johann im Pongau Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

I n Österreich hat im Jahr 2022 bisher etwa 2.300 Mal die Erde gebebt, bilanzierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kurz vor dem Jahreswechsel. 79 Erdbeben waren für die Bevölkerung spürbar. Große Schäden richteten die Erschütterungen aber nicht an. Auch beim schwersten Beben am 25. Februar in St. Johann im Pongau in Salzburg kam es lediglich zu Verputzrissen. Die meisten Erdbeben gab es 2022 in Niederösterreich.