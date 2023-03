Zeckenbisse/Impfung Experten empfehlen rechtzeitige FSME-Auffrischung

Im Vorjahr 179 Personen im Spital behandelt

M it 80 Prozent ist die Durchimpfungsrate gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) in Österreich durchaus beachtlich. Dennoch gab es im Vorjahr 179 Personen, die nach Zeckenbissen in Spitälern behandelt werden mussten, sowie zwei Todesfälle. Entsprechend appellierte der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien, die Grundimmunisierung durchzuführen und vor allem nicht auf die notwendigen Auffrischungen zu vergessen.