Sollte rein rechnerisch ein Sechsfachjackpot im Lotto nur alle paar Jahre einmal vorkommen, so geht es am Sonntag um den zweiten innerhalb von neun Wochen - und um den dritten binnen eines Jahres, wie die Lotterien am Donnerstag berichteten.

Zuvor hatte es 31 Jahre gedauert, ehe am Weihnachtsabend des Vorjahres der überhaupt erste Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte ausgespielt wurde. Mit einer Sechser-Gewinnsumme von zehn Millionen Euro rechnen die Lotterien für diesmal, dazu müssen bis Sonntag etwa 11,3 Millionen Tipps abgegeben werden. Ein Solo-Sechser würde somit einen neuen Rekordgewinn bedeuten, die Statistik spricht dagegen: Die beiden bisherigen Sechsfachjackpots endeten jeweils mit zwei Sechsern.

Zwar gab es am Mittwoch keinen Sechser, dafür erzielten gleich 13 Spielteilnehmer einen Fünfer mit Zusatzzahl und dafür bekommen sie je mehr als 20.700 Euro. Beim Joker gab es fünf Gewinner: Zwei Oberösterreicher, zwei Niederösterreicher und ein Steirer erhalten jeweils rund 65.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.11.2018 6fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 7.370.039,97 - 10 Mio. Euro warten 13 Fünfer+ZZ zu je EUR 20.704,80 237 Fünfer zu je EUR 1.238,90 561 Vierer+ZZ zu je EUR 157,00 10.691 Vierer zu je EUR 45,70 13.837 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 168.626 Dreier zu je EUR 5,20 512.030 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 Lotto Gewinnzahlen: 12 21 23 34 38 44 Zusatzzahl: 24 LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.11.2018 kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 124 Fünfer zu je EUR 5.761,90 6.141 Vierer zu je EUR 19,70 102.696 Dreier zu je EUR 2,00 LottoPlus Gewinnzahlen: 7 12 24 27 28 32 Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.11.2018 5 Joker zu je EUR 64.997,20 14 mal EUR 8.800,00 187 mal EUR 880,00 1.754 mal EUR 88,00 15.640 mal EUR 8,00 161.294 mal EUR 1,80 Joker Zahl: 3 7 0 5 0 8