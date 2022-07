Starke Regenfälle Zehntausende müssen bei Sydney vor Überschwemmungen fliehen

Besonders schlimm ist die Situation im Großraum Sydney Foto: APA/dpa

W egen heftiger Überschwemmungen haben die Behörden zehntausende Menschen in und um die australische Metropole Sydney dazu aufgerufen, sich in Sicherheit bringen. Rund 32.000 Menschen im Bundesstaat New South Wales wurden am Montag aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen oder sich auf die Flucht vorzubereiten, teilte der Katastrophenschutz mit. Die Lage sei "sehr gefährlich". Die Armee entsandte hundert Soldaten zur Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort.