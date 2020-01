Flugzeugabsturz in Kasachstan eventuell durch Vereisung .

Nach dem Flugzeugabsturz mit zwölf Toten in Kasachstan in Zentralasien sehen die Ermittler Vereisungen als mögliche Hauptursache für das Unglück. Die Maschine sei vor dem Start vor zwei Wochen teilweise vereist gewesen, teilten die Behörden am Freitag der kasachischen Staatsagentur Kazinform zufolge in der Hauptstadt Nur-Sultan mit.