Zentralasien Helfer: Afghanistan erlebt "Kinderrechtskatastrophe"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Besonders Mädchen leiden unter humanitären Katastrophe Foto: APA/dpa

E in Jahr nach Machtübernahme der Taliban erlebt Afghanistan die wohl schwerste humanitäre Katastrophe des Landes. Das beschreibt ein am Mittwoch erschienener Bericht der Hilfsorganisation Save the Children. Demnach hätten 97 Prozent aller afghanischen Familien Schwierigkeiten, genug Essen für ihre Kinder aufzutreiben. Vor allem Haushalte, die von Frauen geführt werden, litten unter Armut. Genau in diesen seien Mädchen nun auch besonders stark von Kinderheirat bedroht.