Ferienbeginn auch im Westen und im Süden

Werbung

Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 5. September, in den anderen Bundesländern am 12. September.

Wie üblich dürfte ab Freitagnachmittag auf den Straßen wieder ein starkes Reisewochenende bevorstehen. Spätestens ab Samstagfrüh prognostizieren die Autofahrerklubs eine Überlastung der Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich. Längere Wartezeiten sind etwa für die Einreise nach Kroatien vorhergesagt, auch der Formel-1-Grand-Prix um Spielberg dürfte für Staus sorgen.