Ziel verfehlt Kärntner schoss auf Taube und traf Auto

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

E in 56-jähriger Kärntner hat am Donnerstagnachmittag sein Ziel verfehlt, als er von seinem Dachboden in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) mit einer Schrotflinte eine Taube schießen wollte. Er traf stattdessen den Pkw einer 47-Jährigen, die vorbeifuhr, berichtete die "Krone" am Freitag. Der Wagen wurde schwer beschädigt, knapp 100 Einschüsse wurden gezählt. Der Frau selbst passierte nichts. Der geständige Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.