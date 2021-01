Jugendlicher starb nach Lawinenabgang in Klinik .

Der 15-Jährige, der am Mittwoch im freien Skiraum nahe des Skigebiets Rastkogel in Schwendau im Tiroler Zillertal von einer Lawine verschüttet worden war, ist am Donnerstag in der Innsbrucker Klinik gestorben. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der Jugendliche war rund 250 Meter mitgerissen und zweieinhalb Meter tief verschüttet worden. Er konnte nach 30 Minuten geborgen werden. Wintersportler, die auch eine Sonde bei sich hatten, waren dem 15-Jährigen zur Hilfe kommen.